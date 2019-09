Atentie, turisti! Transfagarasanul se inchide sambata 10 ore

Ziare.

"In data de 07.09.2019 (sambata), in intervalul orar 08:00 - 18:00, traficul rutier va fi inchis pe drumul national DN 7C (Transfagarasan), intre Barajul Vidraru si Balea Lac, km 62+000 - km 116+808", a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Sursa citata a precizat ca circulatia va fi inchisa pentru desfasurarea competitiei de triatlon "Transfier" organizata de Asociatia Club Sportiv No Stress.Porivit organizatorilor, competitia este in top trei cele mai grele triatloane pe distante lungi din lume, asemanator ca dificultate cu Savageman 70.3 si Wildflower 70.3.