Bucurestenii se intorc din vacanta: trafic intens pe DN1, intre statiunile montane UPDATE

S-a format o coloana de masini in miscare in zona Comarnic spre Brasov, anunta Inspectoratul de Politie Judetean Prahova.Potrivit IPJ Prahova, circulatia rutiera este intensa pe DN1, in Sinaia, Busteni si Azuga, catre Bucuresti.Un accident a avut loc miercuri pe centura orasului Sinaia, doua persoane fiind ranite, circulatia desfasurandu-se pe un singur fir, in conditiile unui trafic deja aglomerat pe Valea Prahovei."Pe DN 1 Brasov - Ploiesti, pe centura Sinaia, la kilometrul 125+700 metri, judetul Prahova, a avut loc un accident, in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea a doua persoane. Circulatia se desfasoara pe un fir alternativ", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule cu viteza adaptata conditiilor de trafic, sa respecte indicatiile politistilor rutieri aflati in teren pentru dirijarea circulatiei, sa nu se angajeze in depasiri riscante si sa evite sa aiba alte preocupari de natura a le distrage atentia de la condus.De asemenea, s-a format o coloana de masini in miscare in zona Comarnic spre Brasov.Pe DN1A Cheia ninge usor, drumarii intervenind cu material antiderapant.