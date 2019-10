Bucuresti: Un sofer deranjat de biciclisti a iesit din masina cu un pistol (Video) UPDATE

UPDATE

Incidentul ar fi avut loc in zona Timpuri Noi, conform Pro TV.Dupa un schimb de replici, soferul a urcat in masina din nou si a plecat pe culoarea rosie a semaforului.Un martor a sustinut ca un echipaj de politie care era in zona nu a intervenit dupa ce a fost informat despre acest incident.- Politia Capitalei a transmis, la solicitarea, ca soferul a fost identificat si ca se fac in continuare cercetari."In seara de 01 octombrie a.c., in jurul orelor 21:00, a fost sesizat prin 112, faptul ca soferul unui autoturism a amenintat cu pistolul pe o strada din Sectorul 4 un alt barbat. In urma verificarilor efectuate a fost identificat barbatul banuit de savarsirea faptei, in cauza fiind intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburare a linistii si ordinii publice si amenintare. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4", a precizat Politia Capitalei.