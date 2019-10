Ceata densa pe Autostrada Soarelui si pe doua drumuri nationale. Se circula cu dificultate

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul 12 - 105, se circula in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa in unele zone chiar si sub 100 de metri.De asemenea, ceata densa este prezenta si pe doua drumuri nationale, DN 5 Bucuresti - Giurgiu si DN 65 Slatina - Craiova. Si pe aceste drumuri, traficul se desfasoara cu dificultate.Soferii sunt sfatuiti sa conduca prudent, sa utilizeze luminile de intalnire si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte.