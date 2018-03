Circulatia este oprita, duminica dimineata, pe DN1A, pentru Raliul Brasovului

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic, duminica dimineata nu sunt anuntate alte drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile sau a vreunui accident , nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele principale.In judetul Prahova, circulatia pe DN1A a fost oprita la ora 6.15 intre Cheia si limita cu judetul Brasov, in vederea desfasurarii Raliului Brasovului.Restrictia de circulatie va fi ridicata la ora 12.30 sau mai repede.Restrictii de circulatie vor fi instituite, cu aceeasi ocazie, si in judetul Brasov, pe DN1E, respectiv DN73A, astfel:- DN1E, petronsonul kilometric 17 - 21 (Poiana Brasov - Rasnov), in intervalul orar 11.30 - 15.00;- DN73A,pe tronsonul kilometric 6+400 - 12+500 (Paraul Rece - Rasnov), in intervalul orar 12.00 - 15.30.De asemenea, ca in judetul Buzau, pe DN10 Buzau - Brasov este instituita restrictie de tonaj (3,5 tone).