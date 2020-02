Circulatia rutiera a fost redeschisa pe Autostrada Soarelui. Ce drumuri mai sunt inchise

Ziare.

Tronsonul Drajna - Fetesti (kilometrii 105 - 144) al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta s-a redeschis in cursul noptii trecute. Astfel, Autostrada Soarelui este deschisa circulatiei publice in intregime;In judetul Tulcea, raman inchise DN22A Cataloi - Topolog, DN22D Macin - Caugagia si DN22F Horia - Nalbant.Artere rutiere pe care sunt instituite restrictii de tonaj:- in judetul Constanta, traficul rutier este restrictionat peste 7,5 tone pe DN22C Cernavoda -Murfatlar, DN 3 Ostrov-Murfatlar, DN22 Ovidiu - Tulcea, DN22A Hirsova- Tulcea;- in judetul Tulcea, traficul rutier este restrictionat peste 7,5 tone pe tronsoanele Tulcea - limita cu judetul Constanta si Tulcea - Garvan - Macin - Smardan ale DN22 si pe DN22E Garvan - IC Bratianu.Traficul feroviar: nu sunt anuntate magistrale sau sectii de cale ferata cu circulatia intrerupta din cauza conditiilor meteorologice.Traficul aerian: nu s-au inregistrat probleme majore cauzate de efectele fenomenelor meteorologice.Traficul maritim si fluvial: in judetul Constanta, din cauza vantului puternic, sunt oprite manevrele in portul Midia.Pentru evitarea evenimentelor nedorite pe drumurile publice, recomandam conducatorilor auto ca pe drumurile aflate sub incidenta codului galben emis de catre Administratia Nationala de Meteorologie sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa aiba autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate.Citeste si Prapadul lasat in urma de primul viscol din 2020: Ce drumuri mai sunt inchise si unde nu merg nici vineri copiii la scoala (Foto&Video) A.G.