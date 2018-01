Circulatie blocata pe DN1A, dupa ce un tir s-a rasturnat

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN1A Ploiesti - Brasov, in zona localitatii Maneciu, judetul Prahova, un tir a derapat din cauza vitezei si a iesit in decor.In urma accidentului nimeni nu a fost ranit, iar tir-ul a fost scos in afara carosabilului.Circulatia este oprita, insa, pe ambele sensuri, deoarece din rezervor s-a scurs motorina pe drum.