CNAIR anunta ca a reparat urgent Autostrada Soarelui, dupa ce s-a dus personal directorul Neaga sa supervizeze lucrarea

remedierea acestei probleme a fost posibila dupa ce directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, s-a deplasat la fata locului si a cerut interventia rapida pe timp de noapte a muncitorilor si utilajelor in zona

Cum s-a rupt Autostrada Soarelui

Cine e Narcis Neaga, eroul salvator al turistilor

"Suprafata carosabila a fost readusa la nivel si asfaltata la mai putin de 11 ore de la inceperea interventiei pentru remedierea deformarii care a aparut la km 17 al Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers Constanta - Bucuresti, din cauza ridicarii bruste a doua placi de beton", informeaza CNAIR intr-un comunicat remis sambata dimineataCompania de infrastructura subliniaza ca "".Asa ca lucrarile au fost efectuate de o echipa de 15 muncitori si 2 utilaje care au detensionat placile de beton afectate si le-au indepartat, dupa care a refacut planeitatea si au asfaltat suprafata deteriorata."Pe tot parcursul interventiei, sectorul de drum in cauza a fost iluminat, semnalizat si supravegheat de un echipaj al Politiei Rutiere, astfel incat lucrarile sa se poata desfasura eficient si in conditii de siguranta", adauga CNAIR.Comunicatul citat precizeaza ca, desi a fost impusa restrictie de viteza de 60 de km/h, circulatia s-a putut desfasura pe ambele benzi, pe intreaga perioada in care s-a lucrat la autostrada.Amintim ca vineri seara circulatia a fost oprita pe banda de urgenta si partial pe prima banda pe sensul de mers dinspre Constanta spre Bucuresti, la km 17 al A2.Motivul: placile de beton din care este facuta aceasta zona din autostrada s-au ridicat si drumul nu mai era circulabil. Potrivit Digi24, placile erau ridicate circa jumatate de metru.Este de asteptat ca sambata valorile de trafic sa creasca substantial, avand in vedere intrarea in minivacanta de trei zile si vremea buna care se anunta in aceasta perioada pe litoral. Narcis Neaga a revenit la inceputul lunii la conducerea Companiei de Autostrazi , la mai bine de doi ani dupa ce fusese demis din aceasta functie, in timpul Guvernului Ciolos, din cauza ca era acuzat de abuz in serviciu de procurorii DNA.La acea vreme, procurorii DNA sustineau ca Neaga se folosise de functia sa de director al Companiei de Autostrazi pentru a suspenda abuziv un contract de servicii privind supervizarea lucrarilor la autostrada Orastie - Sibiu si a platilor aferente acestuia, care urmau sa fie facute din bani europeni. Neaga a fost pus sub control judiciar, in decembrie 2015, in cazul sau stabilindu-se o cautiune de 300.000 de lei.DNA luase aceasta decizie in conditiile in care procurorii sustineau ca - pe 15 mai 2014 - Neaga nu doar ca actionase abuziv, dar si prejudiciase bugetul de stat. Mai exact, asociarea de firme careia acesta ii refuzase serviciile contractate si plata acestora a atacat decizia la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a castigat.In consecinta, forul a obligat Compania de Autostrazi la plata sumei de 3.139.109,20 lei plus TVA, precum si a penalitatilor de intarziere, calculate de la 15 mai 2014 pana la 23 decembrie 2014. Banii trebuiau platiti de la bugetul statului, nu din fonduri europene.In luna februarie 2018, DNA a clasat dosarul in care era cercetat Narcis Neaga, pe motiv ca fapta de care era acuzat - adica abuz in serviciu - nu mai figura in legea penala. Mai exact, potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale a Romaniei, acuzatia de abuz in serviciu s-ar fi putut aplica doar in conditiile in care se constata incalcarea legislatiei primare, ceea ce nu s-a pretrecut in cazul lui Neaga.B.B.