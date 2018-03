Cod galben de ceata in Bucuresti si in alte sase judete. Se circula greu UPDATE

Update:

Traficul se desfasoara cu dificultate

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, in Municipiul Bucuresti, pana la ora 9:00, ceata va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Fenomenul va fi prezent mai ales in nordul Capitalei si in zona periferica a orasului.De asemenea, ceata densa va afecta si judetele Ilfov, Ialomita, Prahova, Botosani, Suceava si Bacau.Un numar de 15 judete din Muntenia, Moldova si Dobrogea sunt vizate de noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate scazuta, emise joi de ANM.Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetelese va semnala ceata, fenomen ce va determina o vizibilitate scazuta in trafic, local sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe mai multe drumuri nationale si pe autostrazile A1 si A2, din cauza cetii, care reduce vizibilitatea intre 100 si 50 de metri, potrivit Mediafax.Conform Centrului Infotrafic din Politia Romana, este semnalata ceata densa, care determina scaderea vizibilitatii sub 100 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti (km 11-50), pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta (km 12-178) si pe drumurile nationale ale judetelor Bacau, Botosani, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Suceava si Teleorman.De asemenea, circulatia pe soseaua de centura a municipiului Caransebes (DN6), in judetul Caras - Severin, se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, dupa ce un tir a ramas imobilizat pe carosabil.In judetul Vrancea, traficul rutier pe DN2N Dumitresti - Vintileasca se desfasoara alternativ in zona localitatii Jitia, la kilometrul 50+500 de metri, din cauza precipitatiilor din ultimele zile.In judetul Buzau, pe DN10 Buzau - Brasov, din cauza alunecarilor de teren, este restrictionat traficul autoturismelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, iar in judetul Tulcea, DN22 Smardan - Macin, din cauza inundatiilor, este restrictionat traficul greu, al autoturismelor peste 7,5 tone.