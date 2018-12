Cod portocaliu de ninsori si viscol: Sute de calatori au ramas in trenurile care stationeaza pe linii

Ziare.

com

Astfel, intre statiile CF Toplet si Valea Cernei, in judetul Caras-Severin, este oprit un tren cu doua sute de calatori, dupa ce mai multe crengi de copac au cazut peste firul de inalta tensiune si l-au rupt.De asemenea, din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact, este oprita circulatia feroviara pe magistrala 200, intre statiile CF Varadia si Zam, in judetul Arad, fiind afectate doua trenuri cu peste 160 de calatori.Centrul Infotrafic anunta ca, duminica dimineata, se circula in conditii de iarna pe arterele din judetele aflate sub incidenta atentionarilor cod galben si cod portocaliu de ninsori (foto), pe anumite tronsoane, in special din afara localitatilor, fara a fi semnalate, insa, drumuri nationale sau autostrazi cu traficul intrerupt.De asemenea, din cauza vremii nefavorabile, in noaptea de sambata spre duminica, a fost inchisa circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 922 Vasiova - Resita, in judetul Caras-Severin.Politistii precizeaza caIntreaga tara este,In aceste zone, va ninge abundent, iar stratul de zapada nou depus va fi semnificativ. In zona montana inalta va fi viscol , cu rafale de vant ce vor depasi 70 km/h.