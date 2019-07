Coloana de masini de 10 km pe Centura de Vest din Ploiesti, din cauza unui sens giratoriu nou (Foto)

Ziare.

In aceste conditii, coloana de masini se intinde pe 10 km, arata Prahova News Coloana de masini se intinde de la km 76 (Baicoi) pana la km 66 (giratoriu Lukoil)."Sunt valori de trafic care nu pot fi preluate eficient de giratoriul de la benzinarie", a transmis Politia Prahova.Sensul giratoriu a fost finalizat in urma cu o luna si jumatate si a costat in jur de 2 milioane de lei. Lucrarile au fost facute de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), la initiativa Consiliului Judetean Prahova.Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, spune acum ca le-a cerut celor de la CNAIR solutii."Ne-au sesizat cei de la Politie despre situatia create. Am luat legatura cu CNAIR. Solutia este crearea unei benzi directe ca sa preia traficul care merge spre Capitala", a Toader, pentru Mediafax.Mai mult, tot luni dimineata un tir a luat foc pe Centura de Vest, iar traficul a fost restrictionat pe o banda de mers.