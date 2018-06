Coloane de peste sase kilometri pe DN1. Masinile merg cu 20-25 km/ora

Ziare.

Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, coloana porneste de la km 101, halta Nistoresti, si ajunge pana la iesirea din Comarnic, la km 107 al drumului.Pe acest segment al DN 1 masinile stau pe loc minute in sir, dupa care ruleaza, pentru scurt timp, inaintand doar cativa metri. Estimarile de trafic arata ca 22 de kilometri urmeaza sa fie parcursi de cei care acum sunt prinsi in coloana in circa doua ore.Soferii sunt nervosi pentru ca isi petrec in masina ziua libera. Unii chiar au renuntat la traseu si au intors, informeaza Digi24.Situatia dureaza din jurul orei 11 si multi dintre cei captivi in trafic spun ca spera sa ajunga pana pe seara in statiunile de destinatie.