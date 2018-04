Cozi de peste 20 de kilometri la vamile din vest: Soferii asteapta si 10 ore sa iasa din tara - UPDATE

Ziare.

com

In al doilea caz, pe drumul national se circula pe o singura banda in ambele sensuri, din cauza ca una este blocata de TIR-uri.Marti, mii de camioane au ajuns la frontiera cu Ungaria pentru a intra in Spatiul Schengen, dupa trei zile de interdictie in tara vecina pentru transportul de mare tonaj, astfel ca s-au format coloane fara precedent dupa 1990.La intrarea in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, coloana de TIR-uri a ajuns la 23 de kilometri la ora pranzului, in timp ce dimineata la ora 07:00 era de zece kilometri. Astfel, autostrada pan-europeana este ocupata intre Pecica si Nadlac pe prima banda si banda de urgenta, circulandu-se pe o singura banda spre granita.Oficial, timpul de asteptare pentru control, conform Politiei de Frontiera, este de sapte ore, insa sunt soferi care stateau deja de 11 ore si nu trecusera frontiera la ora pranzului.Si la Varsand, situatia s-a inrautatit in ultimele ore. Marti dimineata se asteptau 500 de minute, insa la ora pranzului Politia de Frontiera anunta, prin aplicatia online de monitorizare a traficului, ca se asteapta 800 de minute pentru control, adica peste 13 ore, ceea ce este fara precedent. Coloana de automarfare trece prin cateva localitati pe DN 79A, fiind lunga de peste 20 de kilometri. Astfel, pe drumul national se circula in ambele sensuri doar pe o banda, pentru ca cea cu sensul spre granita este ocupata de TIR-uri.La Nadlac I, pe DN 7, se asteapta aproximativ trei ore si jumatate, iar la Bors, in Bihor, se asteapta mai mult de cinci ore, in timp ce la Petea (Satu Mare), patru ore."In primele zece ore de la ridicarea restrictiilor, prin punctele de trecere de la frontiera de vest a Romaniei aflate pe raza judetelor Arad, Bihor si Satu Mare, s-au efectuat formalitatile de frontiera pentru un numar de aproximativ 4.000 de automarfare, din care aproximativ 3.100 pe sensul de iesire din tara. Mentionam ca timpul alocat pentru efectuarea controlului unui automarfar, de politistii de frontiera romani, se pastreaza in media de 2-5 minute/camion", precizeaza Politia de Frontiera intr-un comunicat remis marti.Sute de camioane se adunasera, marti dimineata, in vamile de la granita cu Ungaria, tara care a ridicat luni la ora 23:00 restrictiile pentru traficul greu impuse trei zile, in perioada Pastelui Catolic. Aglomeratia de la frontiera cu Ungaria va dura cel putin 24 de ore, timp in care alte sute de camioane vor ajunge la granita.Tranzitarea punctelor de trecere a frontierei de autoturisme si autocare nu este afectata de aglomeratia de pe arterele dedicate camioanelor.Ungaria interzice accesul vehiculelor grele in zile libere legale. In mod obisnuit, dupa restrictiile care se aplica in weekend, la Nadlac II coloanele de camioane ajung la 10 - 15 kilometri, acestea stationand pe autostrada pan-europeana. Timpii de asteptare pentru control ajung pana la zece ore in zilele de luni.