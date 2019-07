Cum si-a cumparat interlopul oltean "Rechinul" proprietati de 100 milioane de euro in Cancun, pe spatele rromilor care voiau sa ajunga in SUA

Angajatii bancilor erau complici?

Potrivit unor surse judiciare, liderul gruparii avea o avere estimata la 100 de milioane de euro, cea mai mare parte fiind investita in proprietati imobiliare si autoturisme de lux.Este vorba de clanul condus de interlopul Tudor Florian, zis "Rechinul". Gruparea era implicata in trafic de persoane pe filiera Romania - Mexic - Statele Unite si si-a construit averi clonand cardurile turistilor din Cancun (Mexic).Locotenentii lui Florian Tudor si-au cumparat proprietati, hoteluri si case, in aceasta statiune emblematica a turismului mondial.Procurorii DIICOT au descins, joi, in casele suspectilor din Bucuresti si Craiova si au confiscat bani, carduri, masini de lux, chiar si arme. Cazul a explodat dupa ce un fost asociat al "Rechinului", devenit rival, a fost impuscat mortal de bodyguardul liderului gruparii, dupa o cearta pornita de la bani.Surse judiciare au explicat pentruca principala sursa de bani a interlopilor era clonarea cardurilor. Membrii gruparii instalau dispozitive de skimming pe teritoriul Mexicului, in orasele Cancun, Playa del Carmen, Tulume, Isla de Cozumel, Puerto Vallarta si Tijuana.", explica surse judiciare pentruFlorian Tudor era expert in instalarea si mentenanta bancomatelor si doar el se ocupa de decriptarea datelor sustrase din bancomate.Un locotenent al acestuia era responsabil de organizarea, verificarea si plasarea bancomatelor, "precum si de racolarea si coruperea personalului tehnic din cadrul altor banci sau firme de mentenanta a ATM-urilor in vederea instalarii de dispozitive skimming."Cardurile erau clonate in SUA, iar persoane aduse din Romania le retrageau de la ATM-uri.In aceeasi perioada in care actionau in Mexic, prin intermediul unor avocati din Florida (SUA), Florian Tudor ar fi reusit sa introduca in SUA mai multi cetateni romani."Circuitul era urmatorul: interlopul aducea cetateni romani in Mexic, dupa care actele acestora erau trimise unor avocati din Florida care se ocupau pentru a obtine acte prin care cetatenii romani dobandeau calitatea sau vocatia de azilant politic.Aceste acte erau folosite pentru trecerea frontierei dintre Mexic si SUA, iar persoanele aduse in SUA de catre Florian Tudor actionau la comanda sa,," explica sursele judiciare.Potrivit surselor citate, persoanele aduse de "Rechin" in SUA instalau pe ATM-uri sisteme de copiat datele de pe carduri.Sumele de bani ar fi fost retrase din diverse tari."Cardurile ce erau clonate sunt de doua tipuri ce aveau denumirea, ce inseamna carduri cu datele inscrise pe banda magnetica si care erau mai usor de copiat si puteau fi folosite in orice tara, iar cel de-al doilea tip de carduri avea denumirea, ce inseamna carduri cu datele inscrise pe un cip si care erau mai greu de clonat si utilizat pentru retragerea sumelor de bani", explica sursele judiciare, pentru Ziare.com.Potrivit unuia dintre martorii din dosar, Florian Tudor s-a impus in fata colaboratorilor prin diverse acte de violenta creand o stare de pericol si teama generala asupra persoanelor din anturaj.," spun sursele citate.O parte din probele din dosar au scos la iveala faptul ca Florian Tudor umbla la el cu sume mari de bani, aproximativ 60.000 de dolari, pentru a putea oferi mita politistilor sau inspectorilor diferitelor institutii de aplicare a legii, in caz de era nevoie.