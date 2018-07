De duminica, se redeschide circulatia rutiera pe Transfagarasan

Ziare.

Traficul pe Transfagarasan va fi redeschis incepand cu ora 11.00.CNAIR face apel la soferi sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile de trafic , mai ales avand in vedere instabilitatea atmosferica ce duce la apatitia unor fenomene meteorologice care afecteaza vizibilitatea. De asemenea, cei care tranziteaza acest sector de drum sunt avertizati ca in ultima perioada este semnalata prezenta ursilor in apropierea soselei si sunt sfatuiti sa nu se apropie de animale si sa anunte imediat autoritatile.Drumul National 7C, pe sectorul de drum cuprins intre kilometrul 104 (Piscu Negru, judetul Arges) si kilometrul 130,8 (Balea Cascada, judetul Sibiu), a fost inchis in 28 octombrie 2017