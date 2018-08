E aglomeratie mare pe Valea Prahovei. Iata ce rute ocolitoare puteti alege

Ziare.

Astfel, se circula in conditii de aglomeratie pe raza statiunilor montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Azuga, pe sensul de coborare, precum si in Comarnic si in Busteni, pe sensul de urcare.Politistii rutieri recomanda conducatorilor auto ca ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti.Soferii sunt sfatuiti sa circule cu atentie, pastrand o distanta suficienta in mers intre vehicule, care sa le permita sa opreasca in conditii de siguranta, sa nu efectueze depasiri riscante si sa semnalizeze inaintea oricarei manevre de schimbare a directiei de deplasare.