MAE avertizeaza soferii ca vor astepta mai mult sa treaca granita cu Bulgaria si le recomanda o aplicatie in ... bulgara

Incepand cu data de 1 martie, autoritatile bulgare vor da in folosinta sistemul e-TOLL de taxare rutiera in baza distantei parcurse (in km) pentru categoria de autovehicule de transport marfa si pasageri cu masa tehnica totala maxim admisibila mai mare de 3,5 tone, informeaza un comunicat transmis de MAE.Vigneta electronica bulgara, cu valabilitate de o saptamana, destinata acestei categorii de autovehicule va mai putea fi achizitionata doar pana la data de 23 februarie. In perioada 24 - 29 februarie, pentru categoria de autovehicule de transport marfa si pasageri cu masa tehnica totala maxim admisibila mai mare de 3,5 tone vor putea fi achizitionate doar vignete electronice bulgare cu valabilitate de o zi.Astfel, se recomanda cetatenilor romani sa aiba in vedere posibilitatea maririi considerabile a timpilor de asteptare la trecerea frontierei catre Bulgaria, in special pentru autocamioane si autocare cu masa mai mare de 3,5 t.Incepand cu data de 1 martie, Departamentul "BGTOLL" al Agentiei Executive "Infrastructura Rutiera" din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicarii si Tehnologiei Informationale din Bulgaria, responsabil cu gestionarea problematicii implementarii noului sistem e-TOLL si colectarii taxelor de drum aferente, va organiza echipe mobile ce vor asigura informarea si sprijinirea soferilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare, in vederea prevenirii formarii de coloane.MAE le recomanda cetatenilor romani care tranziteaza teritoriul bulgar sa se informeze din timp cu privire la aspectele mentionate, sa se conformeze cerintelor legale si sa ia masurile necesare in vederea organizarii itinerariilor de deplasare tinand cont de noile prevederi legislative si de riscul cresterii timpului de asteptare la trecerea frontierei.Informatii suplimentare sunt disponibile: pe site-ul www.bgtoll.bg cu privire la e-vigneta si noul sistem e-TOLL (informatiile sunt disponibile si in limba romana); pe site-ul www.mvr.bg - link https://www.mvr.bg/gdgp cu privire la situatia traficului prin punctele de trecere a frontierei bulgare (informatiile, la acest moment, sunt disponibile doar in limba bulgara).De asemenea, pentru informatii actualizate privind starea actuala a drumurilor, se recomanda utilizarea aplicatiei gratuite LIMA (deocamdata doar in limba bulgara) https://lima.api.bg/, accesarea paginii de internet a Agentiei "Infrastructura Rutiera" - www.api.bg sau apelarea numarului de telefon 070013020 (non-stop). In cadrul Agentiei mentionate functioneaza, pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, https://www.meteoalarm.eu/, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.