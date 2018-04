MAE: Timpul de asteptare la intrarea din Bulgaria in tara, pe la Ruse, va creste de 1 Mai

PCTF Kardam- PCTF Negru Voda,

PCTF Durankulak - PCTF Vama Veche,

PCTF Kainardja - PCTF Lipnita (cu orar de functionare 08:00-20:00, masa totala admisa a autovehiculelor de pana la 3,5t),

PCTF Silistra - PCTF Ostrov,

PCTF Oryahovo - PCTF Bechet (ferry),

PCTF Nikopol - PCTF Turnu Magurele (ferry),

PCTF Svishtov - PCTF Zimnicea (ferry) - ultimele doua puncte cu program de functionare 08:00-20:00.

Ziare.

com

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care revin in Romania din mini-vacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luand in considerare datele statistice colectate de autoritatile competente la data de 28 aprilie 2018, conform carora prin PCTF Ruse, in Bulgaria, au intrat peste 5165 autovehicule cu turisti cetateni romani, exista premisele ca la data de 1 mai 2018, la iesirea din Bulgaria, prin acest punct de frontiera, la taxa de pod,, fapt ce va crea timpi mariti de asteptare la trecerea prin punctul de frontiera catre Romania", precizeaza MAE.De asemenea, recomanda cetatenilor romani care aleg sa revina in tara prin PCTF Ruse, in acest mod putand fi scurtati considerabil timpii de asteptare la procesarea si eliberarea documentelor justificative tip chitante, facturi, bonuri fiscale.Cetatenii romani pot folosi si celelate puncte de trecere a frontierei situate la frontiera romano-bulgara, precum:"Agentia 'Vami' din Bulgaria, responsabila cu colectarea taxelor de pod la PCTF Ruse, va intreprinde masurile necesare prevenirii formarii de coloane de autovehicule si aglomerarii punctului de frontiera si a zonei adiacente acestuia, manifestand o atentie deosebita pentru fluidizarea, pe cat posibil, a traficului de autoturisme si autocare.Acest lucru va putea duce la oprirea temporara a traficului greu si operarea,in conditii de urgenta, a traficului usor", precizeaza MAE, care recomanda firmelor romanesti de transport international de marfa sau pasageri care tranziteaza teritoriul bulgar sa ia masurile adecvate in vederea organizarii itinerariilor de deplasare si stabilirii programului de lucru al soferilor.