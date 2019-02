Nordul Capitalei va fi paralizat joi de protestul taximetristilor suparati pe Uber

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al Brigazii Rutiere a Capitalei, se vor dispune "masuri specifice din competenta, in sensul restrictionarii temporare a traficului rutier sau atunci cand situatia va impune acest lucru".Potrivit sursei citate, vor fi instituite urmatoarele restrictii de circulatie:- Incepand cu ora 06:30, se va restrictiona traficul rutier pe(zona central - mediana, gradual, in functie de sosirea participantilor), permitandu-se circulatia pe ambele sensuri ale Str. Arh. Ion Mincu;- La nevoie, se va restrictiona traficul si pe- Incepand cu ora, prin asigurarea traficului rutier pe doua benzi de circulatie pe sens, in fata Guvernului Romaniei, intre Bd. Aviatorilor si Cal. Victoriei, respectiv Bd. Lascar Catargiu, asigurandu-se circulatia pe Cal. Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti si Bd. Lascar Catargiu.Rute alternative:- Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Bd. Aerogarii - Sos. Bucuresti-Ploiesti;- Bd. Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Bd. Marasti - Piata Montreal - Sos. Bucuresti-Ploiesti.De asemenea, Brigada Rutiera le solicita soferilor sa circule cu prudenta si sa respecte semnalele si indicatiile politistilor rutieri aflati in trafic, sa nu opreasca decat in locurile special amenajate si sa isi mentinta calmul, fara sa claxoneze abuziv. Totodata, conducatotii sunt indemnati sa evite pe timpul deplasarilor manifestarile care le pun in pericol siguranta lor, dar si a celor din jur."Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate si semnalizate sau la culoarea verde a semaforului electric, dupa o temeinica asigurare si sa nu stationeze pe partea carosabila", mai transmite Brigada Rutiera.Precizam ca joi este anuntat un protest in Piata Victoriei. Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a anuntat ca va relua protestele de strada, joi, daca Guvernul nu va promova ordonanta de urgenta (OUG) promisa in urma cu doua saptamani.Potrivit presedintelui COTAR, Vasile Stefanescu, 5.000 de masini din intreaga tara se vor aduna la protest, ocupand Piata Victoriei si Bulevardul Kiseleff, pana la Casa Presei Libere.