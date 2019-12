O masina a luat foc pe DN 1, intre Brasov si Fagaras. Traficul e ingreunat

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier se desfasoara pe un fir, dirijat de politisti, pe DN 1 Brasov - Fagaras, la kilometrul 209, in zona localitatii Persani, din judetul Brasov, pentru a permite interventia de stingere a incendiului produs la o masina.Nu au fost victime in urma incendiului. Se pare ca masina a luat foc in mers.