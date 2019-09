O parte DN 1D va fi inchisa pana in 7 octombrie

Ziare.

Politistii din Prahova au anuntat ca, in perioada 24.09.2019, orele 08:00- 07.10.2019, orele 16:00, pe DN1D- km 1+800, pe raza localitatii Albesti Paleologu, traficul rutier va fi inchis pentru efectuarea de lucrari de reparatii la trecerea la nivel cu calea ferata Ploiesti-Buzau.Traficul rutier va fi dirijat pe urmatoarea ruta ocolitoare:- Pentru traficul usor, maxim 3,5t: DN 1B, km 30 - DJ 146 (Loloiasca) - Tomsani- Magula - DN 1D.- Pentru traficul greu: DN 1,E577 intrarea in localitatea Buzau (km 104+900) - DN 2, E85 - Urziceni."Pentru desfasurarea in bune conditii de siguranta rutiera a traficului, se va monitoriza respectarea termenelor si conditiilor prevazute, si se va asigura semnalizarea rutiera temporara, corespunzatoare lucrarilor si a rutei ocolitoare", au transmis politistii din Prahova.