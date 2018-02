O pasarela de 4 tone s-a prabusit peste calea ferata din Ploiesti. Circulatia a fost reluata partial UPDATE

Circulatie partial reluata

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti si a cazut peste liniile ferate. Din fericire, la ora incidentului pe sine nu trecea niciun tren si nicio persoana, astfel ca nu au fost inregistrate victime.CFR a anuntat ca s-a reluat circulatia cu locomotive Diesel si pe firul II Ploiesti Vest - Ploiesti Sud si pe liniile 3-4-5 din statia Ploiesti Vest."Echipele feroviare actioneaza in continuare pe firul I pentru scoaterea partilor deja taiate din pasarela, dupa care personalul de la SC Electrificare va interveni pentru reparatii la instalatiile de alimentare cu energie electrica. Operatiunile de debitare si inlaturare a elementelor metalice desprinse din componenta pasarelei s-au finalizat pe firul II", informeaza CFR.Prabusirea pasarelei a blocat 6 trenuri de calatori:- 16032 (Brasov-Bucuresti) - blocat in Ploiesti Vest;- 15124 (Slanic - Ploiesti Vest) - blocat in Ploiesti Vest;- 1644 (Baia Mare-Bucuresti Nord) blocat in Buda;- 15531 (Bucuresti - Brasov) - blocat la intrare in Ploiesti Vest;- 1631 (Brasov-Bucuresti) - blocat la intrare in Ploiesti Vest;- 3001 (Bucuresti - Brasov) - blocat in Brazi.Pasagerii din cele sase trenuri au fost preluati de doua autocare din Gara Ploiesti Sud si dusi pana in localitatea Buda, de unde isi vor putea continua calatoria cu trenul, pe o alta ruta care nu este blocata, potrivit purtatorului de cuvant al CFR, Oana Branzan.Intrebata ce se va intampla cu pasagerii celorlalte trenuri aflate in circulatie, reprezentantul CFR a spus ca si acestia vor fi preluati de autocare de la Gara Ploiesti Sud si dusi pana in localitatea Buda.Trenurile care ar fi urmat sa ajunga sau sa plece din Bucuresti spre Brasov au inregistrat intarzieri de ore bune.Politistii de la Transporturi Feroviare Prahova au deschis un dosar penal in rem in acest caz, scrie Mediafax. Seful Politiei Transporturi Feroviare Prahova, Madalin Stroe, a declarat, ca cercetarile sunt efectuate pentru distrugere si semnalizare falsa, insa in rem.Pasarela metalica face parte din reteaua de distributie primara cu agent termic pe care o opereaza compania Veolia Energie Prahova, cea care a sigura distributia de agent termic in sistem centralizat la Ploiesti.Directorul operatorului de termoficare Ploiesti, care are in administrare conductele, a declarat ca structura metalica prabusita este veche de peste 30 de ani."Este din anii '70 - '80, de cand s-au construit. Aceasta este magistrala care alimenteaza partea de sud a orasului. Nu este afectata furnizarea de agent termic pentru ca s-a trecut deja pe un alt fir. Acum suntem in curs de a degaja si sa coordonam activitatile de degajare si de repunere a circulatiei trenurilor. Aceasta pasarela era pentru interventii asupra conductei", a declarat directorul operatorului de termoficare, Mihai Dogaru.