Oficialii straini vor avea prioritate in trafic pe perioada presedintiei romane a Consiliului UE

Ziare.

com

"In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, sefilor de delegatii straine li se asigura insotirea pe drumurile publice cu unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere din cadrul Politiei Romane, cu ocazia reuniunilor ministeriale ale Consiliului Uniunii Europene, desfasurate pe teritoriul Romaniei.Prinse inteleg persoanele care ocupa functiile de ministri, ministri delegati, ministri adjuncti, secretari de stat, subsecretari de stat, presedinti, vicepresedinti si sefi de institutii europene, comisari europeni, sefi de agentii europene sau orice alt oficial, desemnat din partea entitatii invitate ca fiind sef al delegatiei, care conduc delegatiile participante la reuniunile ministeriale desfasurate pe perioada Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene", prevede actul normativ adoptat de Executiv.Potrivit Ordonantei, oficialii mentionati vor circula in coloana cu "regim de circulatie prioritara"."Deplasarea sefilor de delegatii straine, pe timpul prezentei lor in Romania, se realizeaza in coloana, autovehiculele politiei rutiere avand in functiune semnalele speciale de avertizare sonora si luminoasa de culoare rosie", mai prevede Ordonanta adoptata, joi, de Executiv.Asigurarea fluentei circulatiei se realizeaza la solicitarea Serviciului de Protectie si Paza ori a Ministerului Afacerilor Externe, dupa caz.Ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, fiind aplicabila pana la data de 30 iunie 2019, inclusiv.Romania va asuma, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigura prin rotatie intre statele membre ale Uniunii Europene la fiecare sase luni.In timpul exercitarii Presedintiei, Romania va reprezenta Consiliul Uniunii Europene in dialogul cu celelalte institutii europene, in special Comisia Europeana si Parlamentul European, lucrand de asemenea in stransa coordonare cu presedintele Consiliului European in cadrul procesului decizional.Presedintia rotativa asigura gestionarea curenta a agendei europene si prezidarea formatiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial si tehnic), cu exceptia Consiliului Afaceri Externe.Presedintia trebuie sa actioneze ca un mediator impartial, concentrandu-se in principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile sa conduca la adoptarea de pozitii comune ale statelor membre.