Opt judete se afla sub cod galben de ceata pana duminica dimineata. Politistii recomanda atentie sporita

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie sunt sub cod galben de ceata judetele Teleorman, Giurgiu, Harghita, Vrancea, Bacau, Vaslui, Galati si Neamt.Pe durata noptii de sambata spre duminica se va inregistra ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m. Avertizarea este valabila pana la ota 5.00, iar in unele zone se va forma polei.Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile europene E 85, E 581, E 574 si drumurile nationale, iar politistii solicita atentie sporita in trafic pentru evitarea accidentelor.