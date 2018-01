Pe autostrazile A2 si A4 s-a depus zapada si se circula in conditii de iarna

Ziare.

Conform sursei citate, drumarii intervin cu utilaje pentru curatarea soselei.Politistii ii sfatuiesc pe soferii care ruleaza pe aceste tronsoane sa nu plece cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza la conditiile de drum, sa nu bruscheze comenzile masinii si sa utilizeze cu precadere frana de motor.Pana duminica la ora 16.00 este in vigoare o informare meteorologica de vreme rea in toata tara Potrivit meteorologilor, vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice si la munte, iar pe parcursul zilei de sambata, local si in centrul si nord-vestul tarii. Se vor inregistra viteze la rafala de 45-55 de kilometri la ora, mai mari pe litoral, si in sudul Banatului, de pana la 60-70 de kilometri la ora.Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius. De asemenea, va ninge in mare parte a tarii.