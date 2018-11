Perchezitii la traficanti din 10 judete: Suspectii comandau online si drogurile veneau cu curierul

Ziare.

Suspectii comandau drogurile online si le preluau de la firme de curierat folosind numele unor firme si persoane fictive.Procurorii DIICOT Gorj, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, fac, miercuri, 32 perchezitii domiciliare pe raza jud. Cluj, Caras-Severin, Sibiu, Arges, Mures, Valcea, Dambovita, Dolj, Mehedinti, Gorj."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in anul 2018, trei suspecti au initiat si constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunii de efectuare, fara drept si fara a detine autorizatie eliberata in conditiile legii, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fapta urmata de savarsirea in mod repetat a infractiunii de efectuare, fara drept si fara a detine autorizatie eliberata in conditiile legii, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pe raza judetului Gorj", anunta DIICOT.Produsele psihoactive noi erau expediate prin intermediul a doua firme de curierat rapid, folosind in mod fictiv denumirea unor societati comerciale.De asemenea, destinatarii coletelor foloseau in relatia cu firmele de curierat numele unor persoane fictive, pentru a evita deconspirarea activitatii infractionale si identificarea acesteia de catre organele de urmarire penala.Potrivit procurorilor, coletele erau preluate de membrii grupului infractional organizat, direct sau prin persoane din legatura infractionala, folosind la rubrica contact destinatar posturi telefonice apartinand acestora, cat si unor persoane interpuse.Dupa ridicarea coletelor, produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive erau portionate si ambalate, iar ulterior distribuite catre consumatorii finali de pe raza judetului Gorj."Pe parcursul urmaririi penale, s-a mai stabilit faptul ca membrii grupului au expediat prin intermediul firmelor de curierat, produse psihoactive noi si catre persoane din judetele Mures, Sibiu, Valcea, Dambovita, Arges, Giurgiu, Dolj, Mehedinti, Caras-Severin.In cauza au fost puse in aplicare un numar de 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi audiate la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- B.T. Gorj", mai spun procurorii DIICOT.