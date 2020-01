Peste 2,5 milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada Sarbatorilor. Urmeaza o perioada aglomerata

Ziare.

Cele mai mari valori de trafic au fost la punctele de trecere a frontierei din vestul tarii. Politia de Frontiera se asteapta ca traficul sa se intensifice, in perioada urmatoare, pe sensul de iesire din tara, intrucat romanii se vor intoarce in strainatate dupa vacanta, dar si la frontiera cu Republica Moldova, pe sensul de intrare in tara, avand in vedere ca multi turisti vor veni sa petreaca in tara noastra sarbatorile pe rit vechi.Potrivit Politiei de Frontiera, in perioada sarbatorilor de iarna si in primele zile ale anului 2020, traficul prin punctele de trecere a frontierei a inregistrat cresteri fata de o perioada normala, astfel ca s-au luat masuri pentru fluidizarea traficului, nefiind inregistrate blocaje sau timpi mari de asteptare.Sursa citata anunta ca, intrucat vacanta de iarna se incheie si in curand vor incepe sarbatorile de iarna pe rit vechi, masurile vor fi mentinute, prin suplimentarea numarului de politisti de frontiera si folosirea la maxim a capacitatii punctelor de trecere a frontierei.Astfel, in perioada 20 decembrie 2019 - 3 ianuarie 2020, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.540.000 de persoane, din care 1.180.000 pe sensul de iesire din tara si 1.360.000 pe sensul de intrare in tara, si 573.000 de mijloace de transport, fiind inregistrata o crestere cu aproximativ 14% fata de aceeasi perioada a anului trecut.In aceasta perioada, peste 4.200 de politisti de frontiera, in medie, desfasoara zilnic activitati de supraveghere si control la frontiera de stat."Mentionam ca este folosita la maxim capacitatea punctelor de trecere a frontierei, in limita configuratiei acestora, iar in cele mai tranzitate, in functie de trafic, sunt suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau de iesire in/din tara, precum si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor. De asemenea, in mod constant, sunt derulate activitati de cooperare cu autoritatile statelor vecine pentru a se asigura sincronizarea masurilor de suplimentare a personalului si a arterelor de control", arata Politia de Frontiera.Cele mai mari valori de trafic au fost inregistrate la frontiera de vest, pe sensul de intrare in Romania. Astfel, prin punctele de trecere a frontierei din vestul tarii au trecut aproximativ 941.000 de persoane, urmate de cele aeroportuare - 734.000 de persoane, dar si cele de la frontiera cu R. Moldova - 385.000 de persoane.De exemplu,urmat de P.T.F. Nadlac II cu peste 361.000 de persoane si P.T.F. Bors unde politistii de frontiera au verificat peste 231.000 de persoane. Totodata, la frontiera cu R. Moldova cel mai tranzitat punct de frontiera a fost Albita, iar la granita cu Bulgaria a fost PTF Giurgiu.Avand in vedere ca in perioada urmatoare multi cetateni romani se vor intoarce la resedintele lor din strainatate, se preconizeaza o crestere a traficului de persoane si a mijloacelor de transport la frontiera din vestul tarii pe sensul de iesire din tara. De aceea, Politia de Frontiera Romana recomanda folosirea tuturor punctelor de trecere a frontierei de la granita romano-ungara, unde sunt 11 puncte de trecere cu specific rutier si, in total, sunt disponibile, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe sensul de iesire, cate 58/53 de benzi de control pe sens.Astfel, in judetul Timis este PTF Cenad - Kiszombor, in Arad: PTF Nadlac - Nagylak, PTF Nadlac II - Csanadpalota, PTF Turnu - Batonnya, PTF Varsand - Gyula, in Bihor: PTF Salonta - Mehkerek, PTF Bors - Artand, PTF Valea lui Mihai - Nyirabrany, PTF Sacuieni - Letavertes, in Satu Mare: PTF Urziceni - Vallaj, PTF Petea - Csengersima.De asemenea, avand in vedere ca in perioada urmatoare se celebreaza sarbatorile de iarna pe rit vechi, se estimeaza cresteri ale traficului la frontiera cu R. Moldova, pe sensul de intrare in tara, determinate de numarul mare de persoane care vin in scop turistic in Romania.La frontiera romano-moldoveana sunt deschise in judetul Galati: PTF Oancea-Cahul, PTF Galati-Giurgiulesti, in Vaslui: PTF Albita-Leuseni, in Iasi: PTF Sculeni-Sculeni, in Botosani: PTF Radauti - Prut-Lipcani, PTF Stanca-Costesti.Pentru evitarea aglomerarilor, Politia de Frontiera recomanda in continuare participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontiera existente la granita, astfel incat sa se preintampine aparitia aglomerarilor doar la unele dintre acestea, din cauza unui numar mare de calatori, intr-un timp foarte scurt.