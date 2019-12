Politistii rutieri avertizeaza turistii ca traficul se va aglomera in aceste zile

Ziare.

"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere sau efecte ale manifestarilor meteorologice, care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi, valorile de trafic fiind reduse pe principalele artere rutiere", a transmis, vineri dimineata, Centrul Infotrafic.Sursa ctata le cere turistilor sa-si planifice din timp calatoria."Pentru reducerea riscului rutier si evitarea aglomeratiei in aceste zile libere, recomandam conducatorilor auto sa-si planifice din timp calatoria si sa ia in considerare folosirea unor rute alternative pentru a ajunge la destinatiile dorite. Odata porniti la drum, sa manifeste respect fata de ceilalti participanti la trafic, asigurandu-se corespunzator inaintea efectuarii oricarei manevre de schimbare a directiei, sa semnalizeze aceasta intentie si sa nu se angajeze in depasirea coloanelor de autovehicule", a mai transmis Infotrafic.Politistii reamintesc ca, pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarna.Si Ministerul Afacerilor Interne a transmis, joi, o avertizare, in conditiile in care, in doar 48 de ore, s-auprodus 44 de accidente, in care 19 persoane au decedat si 33 au fost ranite grav.