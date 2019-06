Primaria Capitalei inchide miercuri o bretea a podului Grant pentru reparatii (Harta)

Ziare.

"Incepand cu data de 5 iunie 2019, ora 11:00, circulatia rutiera se va restrictiona pe breteaua de urcare/coborare a Podului Grant, dinspre Gara de Nord spre Cartier Giulesti (aferenta sensului de circulatie Turda - Crangasi, marcata cu negru in harta atasata) ", infomeaza PMB intr-un comunicat remisPrimaria recomanda si variante de ocolire pe urmatoarele rute:1. Pentru urcarea pe pod se va folosi breteaua de urcare pe calea Giulesti pentru sensul Crangasi-Turda si apoi se vor utiliza pentru intoarcere bretelele adiacente rampei Turda;2. Pentru coborarea de pe Podul Grant se vor utiliza Bulevardul Constructorilor sau strada 9 Mai (pentru acces in Calea Giulesti, cu posibilitatea intoarcerii in zonele unde semnalizarea rutiera permite aceasta manevra).PMB precizeaza ca, pe breteaua inchisa, Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti va executa urmatoarele tipuri de lucrari: demontarea rosturilor de dilatatie existente, frezarea sistemului rutier existent, asternerea hidroizolatiei, inlocuirea elementelor de siguranta rutiera existente (parapeti metalici), realizarea caii pe pod (asternerea mixturilor asfaltice), montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor si montarea parapetului de protectie.Primaria subliniaza ca sunt primele reparatii la podul Grant din ultimii 12 ani.Pasajul supratraverseaza liniile de cale ferata si face legatura intre b-dul Ion Mihalache si Calea Giulesti.