Probleme in traficul rutier si feroviar, din cauza unui tren deraiat si a alunecarilor de teren

Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe DN64, pe sensul de mers, in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, din cauza fisurilor majore la partea carosabila, in urma unei alunecari de teren.Restrictia de circulatie este semnalizata corespunzator, traficul desfasurandu-se pe un fir alternativ pe celalalt sens, fiind montate semafoare pentru fluidizare.In judetul, traficul se desfasoara cu dificultate pe DN12B pe sensul de mers Targu Ocna catre Slanic Moldova, la kilometrul 0+450 de metri, din cauza fisurilor majore la partea carosabila, in urma infiltrarii apei.Circulatia feroviara ramane oprita pe sectia de cale ferata 409, intre Viseul de Jos si Salva, statia Dealul Stefanitei, in judetul Bistrita-Nasaud, pentru remedierea macazelor afectate in urma deraierii, in cursul zilei de joi, a unui tren de marfa incarcat cu cherestea.Calatorii care, vineri dimineata, calatoresc cu trenurile R 4110 si R 4133, care circula in relatia Sighetu Marmatiei - Cluj Napoca, vor fi preluati de masini.In judetul Dambovita, traficul feroviar este blocat pe sectia de cale ferata 904, intre statiile Fieni si Pietrosita, din cauza alunecarii terasamentului.