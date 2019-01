Restrictii de trafic, joi, in Bucuresti

Ziare.

"In ziua de 10 ianuarie a.c., va avea loc ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, activitate ce va avea loc in cladirea Ateneului Roman si Palatul Regal. Pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier, intre orele 15.00-23.00, cu exceptia organizatorilor si institutiilor de asigurare a ordinii publice, pe urmatoarele strazi: -Str. Benjamin Franklin; -Str. Constantin Esarcu; -Str. Nicolae Golescu", precizeaza Brigada Rutiera, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, totodata, se va restrictiona traficul rutier si pietonal pe urmatoarele strazi: Str. Episcopiei, intre orele 19.30 - 20.00; Calea Victoriei, intre orele 21.30 - 21.45."Parcarile care vor fi folosite pe perioada de desfasurare a evenimentului cu acces exclusiv pe baza permiselor de acces si a invitatiilor sunt urmatoarele: parcarea George Enescu; parcarea Sala Palatului; parcarea publica Constantin Esarcu; Parcarile mentionate mai sus vor fi rezervate cu sprijinul Politiilor Locale competente teritorial, incepand cu data de 09 ianuarie a.c., orele 22.00", mai precizeaza Brigada Rutiera.Romania a preluat, de la data de 1 ianuarie a acestui an, Presedintia rotativa a Consiliului UE pentru un mandat de sase luni. Debutul oficial al presedintiei romane la Consiliul UE va fi marcata printr-un concert, joi, incepand cu ora 20.00, la Ateneul Roman.