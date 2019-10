Restrictii de circulatie in Bucuresti, la finalul saptamanii, pentru mai multe evenimente

Ziare.

***, va fi promovat evenimentul "FEST (in) pe Boulevard" pe urmatorul traseu: bd. Magheru (parcarea EVA) - Piata Romana - bd. Lascar Catargiu - Piata Victoriei - bd. Aviatorilor, cu intoarcere la statuia Aviatorilor si stationare in Piata Victoriei circa 15 minute (prelungirea hasurata a Parcului Kiseleff) - bd. Aviatorilor - bd. Maresal Constantin Prezan - Arcul de Triumf si stationare circa 5 minute (portiunea cuprinsa intre bd. Maresal Prezan si sos. Kiseleff - zona hasurata) - sos. Kiseleff - Piata Presei Libere, cu intoarcere pe sos. Kiseleff si stationare circa 5 minute (langa Scoala gimnaziala "Ion Heliade Radulescu" - alveola din partea dreapta) - sos. Kiseleff - Piata Victoriei si stationare circa 15 minute (prelungirea Parcului Kiseleff - zona hasurata) - bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - bd. Magheru (parcarea EVA) punct final.Deplasarea se va face cu respectarea tuturor normelor rutiere in vigoare. In punctele de stationare nu se va perturba desfasurarea normala a traficului.*** In zilele de, se va desfasura evenimentul "Simfonia Apei" in Piata Unirii - Fantani Unirii.In aceste zile se va restrictiona traficul rutier pe bd. Unirii, segmentul cuprins intre bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani).- Splaiul Independentei - Piata Unirii - bd. Corneliu Coposu - bd. Regina Maria - Piata Unirii - Splaiul Unirii;- bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piata Universitatii.***, pe Stadionul " National Arena " se va desfasura meciul de fotbal intre echipele FCSB si Dinamo Pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier, incepand cu ora 18,30, progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, pe str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson; pe bd. Pierre de Coubertin, intre str. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena, precum si strazile care intersecteaza si acced in acest tronson; pe str. Tony Bulandra, intre str. Vatra Luminoasa si rond str. Maior Coravu; pe str. Serg. Vasile Serbanica, intre acces Arena Nationala si bd. Basarabia (cu exceptia riveranilor).***, Asociatia N.O.I. va organiza o adunare publica si un mars de protest, dupa urmatorul program:- adunarea participantilor in alveola Arcul de Triumf delimitata de bd. Constantin Prezan si sos. Kiseleff;- deplasarea participantilor pe sos. Kiseleff, din dreptul Arcului de Triumf pana in Piata Victoriei (punct final in prelungirea Parcului Kiseleff, delimitat de triunghiul format intre bd. Aviatorilor si sos. Kiseleff - alveola media). Deplasarea se va face pe banda IV de circulatie , cu respectarea normelor rutiere.- alocutiuni si defluirea totala a participantilor.