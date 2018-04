Restrictii de trafic, duminica, in Bucuresti, pentru un cros in scopuri caritabile

Ziare.

In intervalul orar 8:00 - 9:30, participantii se vor aduna pe portiunea cuprinsa intre Academia de Politie si Aleea Padina, intre orele 9:30 - 13:30 va avea loc alergarea pe aleile din Padurea Baneasa, iar intre 13:30 - 14:30 se va desfasura festivitatea de premiere, a informat Brigada Rutiera, prin intermediul unui comunicat de presa."Pentru buna desfasurare a evenimentului, in data de 29 aprilie, intre orele 7:00 - 13:30, se va restrictiona traficul rutier pe tronsonul de drum cuprins intre Aleea Privighetorilor si Aleea Padina. Conducatorii de autovehicule sunt rugati sa circule cu prudenta si sa respecte semnalele politistilor rutieri", a transmis Brigada Rutiera.Baneasa Forest Run este o cursa de alergare prin padure, care se adreseaza celor pasionati miscare in natura.Alergarea are doua probe, de distante diferite, crosul de 11 kilometri si proba de semimaraton de 21 de kilometri.Organizatorii cursei de alergare au initiat pentru Baneasa Forest Run un parteneriat cu MagiCAMP, asociatia copiilor cu afectiuni oncologice.Toti alergatorii participanti la cursa pot sa doneze o suma de bani la inscrierea la eveniment pe www.baneasaforestrun.ro pentru a sprijini activitatea MagiCAMP . Donatiile se pot face si la fata locului, inclusiv prin formularul 2%.