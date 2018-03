Restrictii de trafic in acest weekend, in Bucuresti, pentru 4 manifestari publice

intre orele 09:00 - 10:00, adunarea participantilor in Piata Revolutiei;

intre orele 10:00 - 12:00, adunare publica de protest in Piata Revolutiei;

intre orele 12:00 - 13:00, mars pe traseul - sediul Ministerului Afacerilor Interne - Str. Dem I. Dobrescu - Bd. Magheru - Bd. Lascar Catargiu - Piata Victoriei;

intre orele 13:00 - 16:00, adunare publica de protest in Piata Victoriei;

defluirea participantilor se va face intre 16:00 - 17:00.

intre orele 09:00 - 12:00, pe Str. Academiei intre Str. Ion Campineanu si Str. Dem I. Dobrescu;

incepand cu ora 08:00, se va restrictiona traficul rutier, progresiv, daca situatia o va impune, pe Soseaua Kiseleff, intre Str. Arh. Ion Mincu si Piata Victoriei;

circulatia in Piata Victoriei va fi resistematizata, prin asigurarea traficului rutier pe doua benzi de circulatie pe sens, in fata Guvernului Romaniei, intre Bd. Aviatorilor si Calea Victoriei, respectiv Bd. Lascar Catargiu; pe traseul de deplasare al marsului.

intre orele 11:00 - 12:00, adunarea participantilor in Parcul Unirii, latura dinspre Bd. Unirii, pe alei betonate;

intre orele 12:00 - 13:00, mars pe traseul: Parcul Unirii - Aleea de iesire dinspre Bd. Unirii - Str. Bibescu Voda - Bd. Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului, intrarea Sincai.

intre orele 13:30 - 14:00, adunarea participantilor la Arhiepiscopia Romano-Catolica "Sacre Coeur", Str. Cpt. Gheorghe Demetriade;

intre orele 14:00 - 15:15, procesiune religioasa pe traseul: Biserica Franceza - Statuia Aviatorilor - Bd. Aviatorilor - Piata Victoriei - Calea Victoriei - Str. General Berthelot - Catedrala Sf. Iosif.

Potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere, sambata va avea loc o adunare publica la sediul Ministerul Afacerilor Interne (MAI) , dupa urmatorul program:"Pentru buna desfasurare a manifestatiei, cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, circulatia rutiera va fi restrictionata, dupa cum urmeaza:Traficul va fi redirectionat: pe Str. Paris, doar catre Bd. Aviatorilor; pe breteaua Bd. Iancu de Hunedoara, doar catre Bd. Aviatorilor", anunta Brigada Rutiera.Totodata, sambata, incepand cu ora 22:00, se va restrictiona parcarea pe str. Academiei.De asemenea, sambata va avea loc o alta manifestare publica, organizata de Asociatia "Studenti pentru viata", ce se va desfasura in felul urmator:Brigada Rutiera informeaza ca deplasarea se va face pe banda I de circulatie a sensului de deplasare Parcul Unirii - Parcul Tineretului."Brigada Rutiera va dispune masuri de fluidizare a traficului si de prevenire a accidentelor si solicita conducatorilor de autovehicule: sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate; sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate; sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de pietoni si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic", mai spune sursa citata.O alta manifestare ce va avea loc in Capitala este o procesiune religioasa programata pentru duminica si se va derula in urmatorul mod:"Pentru buna desfasurare a evenimentului, traficul rutier va fi restrictionat pe durata procesiunii religioase, dupa cum urmeaza: pe Str. Cpt. Gheorghe Demetriade, intre Bd. Aviatorilor si Str. Emil Pangrati, in intervalul 13:30 - 14:10 pe traseul de deplasare, pe banda I de circulatie si pe strazile care acced catre acesta; pe Str. General Berthelot, gradual, in functie de sosirea participantilor la Catedrala", anunta Brigada Rutiera.Totodata, sambata si duminica, Teatrul Evreiesc de Stat organizeaza evenimentul cultural "Dumnezeul razbunarii - scena nuntii", iar pentru pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier in aceste zile, intre orele 20:00 - 21:00, pe str. Strehaia.