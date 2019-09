Restrictii de trafic in Bucuresti, de Ziua mondiala fara masini

Ziare.

com

"Pe 22 septembrie 2019, intre orele 9,00 si 17,00, se interzice circulatia vehiculelor cu motor, inclusiv LPG, vehiculelor electrice cu 2, 3 sau 4 roti in arealul: bulevardul Decebal - de la strada Dristorului pana la Piata Alba Iulia, bulevardul Unirii - de la Piata Alba Iulia pana la Piata Constitutiei, fara afectarea traficului pe bulevardul Libertatii, iar la intersectia cu strada Dristorului cu bulevardul Decebal se va asigura traversarea acestuia", prevede proiectul de hotarare al CGMB.Initial, data la care era sarbatorita Ziua fara masini a fost 17 iunie, stabilita de Asociatia pentru Transport Ecologic, din Marea Britanie, in 1997. Evenimentul era marcat pe plan local, in cadrul Saptamanii Transportului Verde.Un an mai tarziu, francezii au avut ideea infiintarii campaniei "In oras, fara masina personala!". Incepand cu anul 2000, aceasta initiativa a fost promovata de Comisia Europeana pentru spatiul comunitar. Ulterior, evenimentul a fost organizat de tot mai multe orase din intreaga lume, astfel incat Ziua fara masini a devenit internationala.Pe plan european, Ziua mondiala fara masini este precedata de Campania Saptamana europeana a mobilitatii, programata, anual, intre 16 si 22 septembrie.In ziua de 27 august 2019, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a hotarat ca 22 septembrie sa fie desemnata "Ziua fara autoturisme" in Capitala.De la introducerea sa, in 2002, impactul Saptamanii europene a mobilitatii a crescut constant, atat in Europa cat si in lume, iar in 2017 campania a batut recordul de participare, cand 2.526 de orase din 50 de tari au organizat activitati in decursul saptamanii. Peste jumatate dintre orasele participante au implementat masuri permanente.La 10 iunie 2019, au fost facute publice rezultatele unor investigatii realizate de oameni de stiinta de la King's College London, din care rezulta faptul ca particulele toxice emise de gazele de esapament, cauciucurile si franele autovehiculelor contribuie la deteriorarea calitatii aerului din orase.Mai exact, poluarea aerului cauzata de automobile este asociata cu decesul prematur in cazul a circa 40.000 de persoane pe an in Marea Britanie si provoaca probleme precum boli de inima, de plamani sau astm. In plus, microparticulele de plastic din cauciucurile autovehiculelor eliberate in atmosfera pot afecta dezvoltarea plamanilor copiilor.