Restrictii de trafic, joi, in Bucuresti din cauza mitingului angajatilor din Sanatate

"Pentru manifestatia publica din Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, se va restrictiona traficul rutier pe soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei (permitandu-se permanent circulatia pe strada Arh. Ion Mincu), respectiv soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere (zona central - mediana, gradual, in functie de sosirea participantilor, daca situatia o va impune) ", informeaza un comunicat al Brigazii Rutiere.Incepand cu ora 9:00, circulatia in Piata Victoriei va fi resistematizata, prin asigurarea traficului rutier pe doua benzi de circulatie pe sens, in fata Guvernului, intre bulevardul Aviatorilor si Calea Victoriei, respectiv bulevardul Lascar Catargiu, asigurandu-se circulatia pe Calea Victoriei, bulevardul Ion Mihalache, strada Buzesti si bulevardul Lascar Catargiu."Restrictiile se vor aplica pana la terminarea activitatilor aferente mitingului, dar nu mai tarziu de ora 16:00", se arata in comunicat.Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada, sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera, sa utilizeze rutele ocolitoare si sa pastreze centrul liber al intersectiei.