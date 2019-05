Restrictii de trafic in Capitala pentru manifestatii, intreceri sportive si evenimente culturale

Ziare.

Brigada Rutiera a anuntat ca, avand in vedere ca sambata,, va dispune restrictii tempoare de trafic.Astfel, de la ora 8.00, se va restrictiona traficul rutier pe Soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv Soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere (zona central - mediana, gradual, in functie de sosirea participantilor) . Totodata, se va restrictiona traficul si pe strada Paris de la Piata Quito si pana la Piata Victoriei, pe strada Arh. Ion Mincu cu exceptia riveranilor si pe breteaua care leaga Bd. Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei.Tot de la ora 8.00, circulatia in Piata Victoriei va fi resistematizata, traficul urmand sa se desfasoare pe doua benzi de circulatie pe sens, in fata Guvernului Romaniei, intre Bd. Aviatorilor si Bd. Lascar Catargiu. De asemenea, nu se va permite accesul in Piata Victoriei dinspre Bd. Ion Mihalache, Sos. Nicolae Titulescu, strada Buzesti.Restrictiile rutiere vor fi in vigoare pana la ora 17.00, cel tarziu.Politistii recomanda ca rute alternative: Bd. Ion Mihalache - Bd. Maresal Averescu - Bd. Marasti - Piata Montreal - Sos. Bucuresti-Ploiesti; Bd. Aviatorilor - Bd. Beijing - strada Nicolae Caramfil - Bd. Aerogarii - Sos. Bucuresti-Ploiesti.Tot sambata se desfasoara. Astfel, traficul rutier va fi restrictionat, intre orele 10.00-12.00, pe ambele sensuri ale Bd. Unirii, pe segmentul cuprins intre Splaiul Independentei si Piata Constitutiei, ambele bretele (Finante si Parchet), precum si banda I de circulatie pe Bd. Libertatii, segmentul cuprins intre bretea Finante si bretea Parchet, sensul de deplasare Calea 13 Septembrie catre Bd. Natiunile Unite.Soferii pot folosi rutele alternative: Calea Rahovei - Bd. Regina Maria - Bd. I.C. Bratianu - Piata Unirii; Calea 13 Septembrie - strada Izvor - strada Hasdeu - Spl. Independentei.Alte restrictii vor fi impuse intrucat sambata are loc si, pe traseul curtea Facultatii de Drept - Bd. Mihail Kogalniceanu - Splaiul Independentei - Sos. Cotroceni - Bd. Iuliu Maniu - strada Lujerului - Parcare Cora Lujerului.Ca urmare, traficul va fi restrictionat, intre orele 10.00-11.30, pe Bd. Mihail Kogalniceanu intre strada Vasile Parvan si Splaiul Independentei - inchidere totala (sensul de mers catre Splaiul Independentei); Splaiul Independentei intre Podul Operei si Podul Cotroceni - inchidere totala (sensul de mers catre Pod Cotroceni); Sos. Cotroceni intre Pod Cotroceni si Sos. Grozavesti - inchidere totala (sensul de mers catre Piata Leu); Bd. Iuliu Maniu intre Sos. Grozavesti si strada Lujerului - banda III de circulatie; Bd. Vasile Milea la intersectia cu Bd. Iuliu Maniu, Sos Grozavesti, Bd. Geniului la intersectia cu Bd. Iuliu Maniu, Splaiul Independentei la intersectia cu Sos Cotroceni si strada Constantin Noica - se restrictioneaza traficul rutier doar pe perioada trecerii participantilor.Brigada Rutiera recomanda ca ruta alternativa Bd. Natiunile Unite - strada Izvor - Sos. Panduri - Bd. Timisoara.Tot sambata,Conform programului, intre orele 15.00 - 16.00, participantii se vor aduna in parcarea adiacenta memorialului Holocaustului din strada Anghel Saligny, iar apoi, pana la 16.30, se vor deplasa pe traseul Splaiul Independentei - trotuarul din dreapta, sensul de avans catre Pod Izvor - traversare Pod Izvor - continuare pe trotuarul din dreapta catre Bd Libertatii - Bd. Libertatii - Bd. Natiunile Unite - alveola Parc Izvor. Intre orele 16.30 - 18.00, va avea loc o manifestare in alveola Parc Izvor.Soferii trebuie sa reduca viteza, sa circule cu prudenta si sa respecte semnalele politistilor rutieri.Alte restrictii au fost impuse deja de vineri si vor fi valabile si sambata si duminica, intre orele 20.30-22.30, cand se desfasoara "Simfonia Apei" in Piata Unirii - Fantani Unirii.Astfel, in cele trei seri este restrictionat traficul rutier pe Bd. Unirii, segmentul cuprins intre Bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani).Rute ocolitoare recomandate sunt: Spl. Independentei - Piata Unirii - Bd. Corneliu Coposu; Bd. Regina Maria - Piata Unirii - Spl. Unirii; Bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piata Universitatii.Tot pentru sambata seara, Brigada Rutiera face cateva recomandari intrucat are loc evenimentul "Noaptea Muzeelor", iar experienta anilor anteriori a aratat ca pe arterele din imediata apropiere a obiectivelor culturale s-au aflat foarte multe persoane, fiind restrictionata temporar circulatia autovehiculelor.Politistii Brigazii Rutiere a Capitalei vor actiona in "Noaptea Muzeelor" (sambata spre duminica) pentru asigurarea fluentei traficului si prevenirea accidentelor rutiere in zona, precum si pe principalele trasee de acces catre acestea.Duminica va avea locPotrivit programului, participantii se vor aduna, intre orele 8.00 - 10.00, in parcarea din fata Clubului de Echitatie Felix Topescu - Academia de Politie, iar intre orele 10.00 - 15.00, va avea loc maratonul de ciclism cross country, pe traseul Aleea Privighetorilor - strada Vadul Moldovei - Padurea Baneasa - Aleea Padina - Padurea Tunari - prin spatele Aeroportului Otopeni - Moara Vlasiei - Padurea Vladiceasca - Balotesti - Snagov - Complex Astoria.Traficul rutier va fi restrictionat, intre orele 10:00 -10:10, pe Aleea Privighetorilor, intre orele 10:00 - 10:30, pe strada Vadul Moldovei si pe Aleea Padina si intre orele 10:00 - 11:00, pe strada Drumul Padurea Pustnicu.Brigada Rutiera a mai anuntat ca, avand in vedere ca duminica este programata o manifestatie in Piata Victoriei, in intervalul orar 17:00 - 22:00, vor fi luate masuri de restrictionare temporara a traficului rutier sau atunci cand situatia va impune acest lucru.