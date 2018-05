Restrictii de trafic in minivacanta de Rusalii

Ziare.

Restrictia intra in vigoare sambata, de la ora 16:00, si se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane.Astfel, pe A2, traseul Bucuresti (int.A2 cu CB) - Fundulea - Lehliu (int. A2 cu DN3) - Fetesti (int. A2 cu DN3B) - Cernavoda (int. A2 cu DN3) - Murfatlar (int.A2 cu DN3), sunt aplicate restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale cu masa totala mai mare de 3,5 tone.Autovehiculele vizate nu pot circula, sambata, in intervalul orar 16:00-22:00, iar duminica si luni, in intervalul 06:00-22:00.In cazul celor doua drumuri nationale, restrictiile se aplica autovehiculelor comerciale cu masa totala mai mare de 7,5 tone.Pe DN7, Pitesti - Ramnicu Valcea - Vestem (int DN7 cu DN 1), pe ambele sensuri, restrictiile se aplica sambata, in intervalul orar 16:00-22:00, iar duminica si luni in intervalul 06:00-22:00.Pe DN 39, Agigea (int. DN39 cu DN 39A) - Mangalia (intrare municipiu), sunt aplicate restrictii pe ambele sensuri sambata (16:00-22:00), duminica si luni (06:00-22:00).Totodata, avand in vedere faptul ca sunt asteptate cresteri semnificative ale traficului rutier pe relatia Bucuresti - Constanta si retur, CNAIR reaminteste soferilor ca peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare de la Fetesti - Cernavoda) poate fi achitat pana la sfarsitul zilei urmatoare trecerii.Citeste si despre restrictiile de viteza de pe Autostrada Soarelui , cauzate de lucrarile in zona unde placile de beton s-au ridicat, dar si despre restrictiile de trafic provocate de finala Cupei Romaniei in acest weekend pe National Arena din Bucuresti