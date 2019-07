Restrictii de trafic in Sinaia, tot weekendul

Ziare.

Circulatia rutiera este inchisa, incepand de vineri, de la ora 11.00 si pana duminica la ora 21.00, pe bulevardul Carol I, principala artera rutiera care traverseaza statiunea Sinaia, precum si pe strazile Octavian Goga, Eroilor si Manastirii, tronsoane pe care se va desfasura Trofeul Sinaia Forever - Campionatul National de Viteza in Coasta, anunta Politia Prahova.Traseul de competitie include si strazile Manastirii, Furnica, Calea Codrului, Drumul Nou Cota 1400 (intre Taverna Sarbului si restaurantul Schiori) care vor fi inchise traficului rutier in zilele de sambata si duminica intre orele 05:00 si20:00.Autoritatile recomanda ca rute alternative pentru accesul in strazile Sportului, Tisei, Trandafirilor, Drum Cota 1400 ruta Bld Ferdinand- strada Opler- Drum Forestier Vulparie- Drum Cota 1400: pentru accesul in cartierul Furnica ruta Buvelardul Carol I- strada Cuza Voda/ strada Mihail Kogalniceanu- strada Gh. Doja/ strada Aosta- Drum Nou Cota 1400 iar pentru accesul catre Brasov/Bucuresti ruta Bulevardul Carol I- strada Garii- strada 13 Septembrie- Bulevardul Ferdinand.Conform datelor furnizate de Primaria Sinaia, "Trofeul Sinaia" face parte din calendarul competitional al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, fiind a V-a etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop.Traseul de concurs are o lungime de peste 3 kilometri si are ca punct de start Piateta Eroilor si continua pe strazile Manastirii, Furnica, Calea Codrului si Drumul Nou al Cotei 1400.La aceasta editie a "Trofeului Sinaia" intra in cursa si doua autovehicule electrice, primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, urmand a pilota unul dintre ele.Vezi si Atentie, soferi! Pe Autostrada Soarelui se lucreaza si se circula pe o singura banda, pe sensul catre litoral