Restrictii de trafic, in weekend, in Bucuresti

Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere Bucuresti, in perioada 15 - 17 iunie, Fundatia Carturesti va organiza "Street Delivery - Smart Cities", eveniment care include expozitii, mini spectacole, ateliere de creatie si teatru si care se va desfasura pe Strada Pictor Verona de la intersectia cu Strada J.L. Calderon, pana la intersectia Bulevardul Gh. Magheru si in Gradina Icoanei."Pentru buna desfasurare a evenimentului, in perioada 14.06.2018, ora 23:00 - 17.06.2018, ora 00:00, se va restrictiona traficul rutier pe Strada Pictor Arthur Verona intre Strada J.L. Calderon si Bulevardul Gh. Magheru; pe Strada Edgar Quinet de la Piata 21 Decembrie 1989, pana la intersectia cu Strada Academiei (pe partea stanga a sensului de mers adiacenta Universitatii de Arhitectura si Urbanism - parcarea de pe carosabil si trotuar) ", se arata in comunicat.Totodata, in perioada 15 iunie, ora 23:00 - 17 iunie, ora 00:00, se va restrictiona traficul rutier pe Strada Edgar Quinet intre Strada Academiei si Piata 21 Decembrie 1989.Brigada Rutiera solicita soferilor sa circule cu prudenta, sa evite deplasarea in zona in aceasta perioada si sa respecte semnalele politistilor rutieri."Pietonii sunt rugati sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate trecerii, dupa o temeinica asigurare, la culoarea verde a semaforului electric si sa nu se deplaseze ori sa stationeze pe partea carosabila", se spune in comunicat.Traficul rutier se va restrictiona pe Soseaua Kiseleff, axul central, vineri, intre orele 12:30 si 13:15, pe segmentul cuprins intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf, informeaza Brigada Rutiera Bucuresti.Vineri se va organiza o ceremonie de depunere de coroane de flori la Arcul de Triumf.Brigada Rutiera va dispune masuri de fluidizare a traficului si de prevenire a accidentelor si solicita conducatorilor de autovehicule sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate; sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate; sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de pietoni si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic.