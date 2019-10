Restrictii de trafic in weekend, in Bucuresti, pentru mai multe evenimente sportive

Ziare.

Traficul rutier va fi restrictionat intre orele 7.00 - 18.00, pe Splaiul Unirii, segmentul cuprins intre Pasajul Mihai Bravu si sos. Vitan-Barzesti, sensul de mers dinspre Pasajul Mihai Bravu catre sos. Vitan-Barzesti si pe str. Gladitei, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, intr-un comunicat.Sunt recomandate urmatoarele rute ocolitoare:- sos. Mihai Bravu - Pasajul Mihai Bravu - Calea Vacaresti - sos. Oltenitei - sos. Vitan-Barzesti - Splaiul Unirii;- Splaiul Unirii - sos. Mihai Bravu - Calea Vitan - Splaiul Unirii.Conform Brigazii Rutiere, pentru buna desfasurare a evenimentului se va restrictiona traficul rutier intre orele 00.00 - 22.00, pe bd. Regele Mihai I - segmentul cuprins intre Piata Arcului de Triumf si Piata Presei Libere, sensul de mers catre Piata Presei Libere - locala - fara a fi afectat traficul rutier in cele doua intersectii.Circulatia rutiera va fi restrictionata dupa cum urmeaza:- intre orele 6,00 - 14,00 - pe sos. Kiseleff, segmentul cuprins intre str. Arh. Ion Mincu si Piata Victoriei;- intre orele 7,30 - 14,00 - pe sos. Kiseleff, segmentul cuprins intre Piata Arcul de Triumf si Piata Victoriei.Ca ruta ocolitoare se recomanda: sos. Kiseleff - Piata Arcul de Triumf - bd. Constantin Prezan - bd. Aviatorilor - Piata Victoriei.Brigada Rutiera a Capitalei solicita conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa respecte semnalele politistilor rutieri, iar in intervalele orare cu restrictii sa evite deplasarea in aceste zone.Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, traversarea strazii sa o faca pe la locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi.