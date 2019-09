Restrictii de trafic in zona de sud a Centurii Capitalei

Ziare.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, in perioada 28 - 29 septembrie, in zona de sud a Centurii Capitalei, in zona localitatilor Bragadiru, Magurele si Popesti-Leordeni, traficul se va desfasura ingreunat, pentru a permite realizarea marcajelor rutiere la suprafata de rulare.Lucrarile se vor realiza in intervalul orar 09:00 - 17:00.Pentru prevenirea accidentelor rutiere, politistii sfatuiesc conducatorii auto sa ruleze cu prudenta sporita, sa pastreze distanta regulamentara intre vehicule si sa se asigure temeinic la schimbarea directiei de deplasare.