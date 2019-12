Restrictii de trafic, intr-o zona intens circulata din nordul Capitalei

Ziare.

com

"In vederea continuarii lucrarilor la proiectul << Largire Sos. Fabrica de Glucoza, intre Calea Floreasca si Sos. Petricani >>, incepand cu data de 21.12.2019, ora 06:30, se va proceda la organizarea circulatiei pe zona modernizata de pe Sos. Fabrica de Glucoza, cu mentinerea reglementarii rutiere temporare actuale, respectiv o banda de circulatie organizata in sens unic dinspre Sos. Petricani catre Str. Barbu Vacarescu", a transmis Brigada Rutiera a Capitalei.Sursa citata solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa respecte semnificatia indicatoarelor rutiere montate temporar in zona, precum si semnalele politistilor rutieri.Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate si semnalizate sau la culoarea verde a semaforului electric, dupa o temeinica asigurare si sa nu stationeze pe partea carosabila.