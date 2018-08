Restrictii de trafic langa Parlament pana duminica pentru spectacole de teatru de Centenar

Sat medieval in Piata Constitutiei

Circulatia se va desfasura restrictionat intre orele 20:00 si 23:00 pe bd. Libertatii, intre calea 13 Septembrie si bd. Natiunile Unite, precum si pe bd. Unirii intre piata Constitutiei si bd. I.C. Bratianu, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei.Politistii rutieri precizeaza ca vor avea loc concerte si spectacole in aer liber in perioada mentionata si le recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta.Spectacolul "Vlaicu Voda" de Alexandru Davila, in regia lui Horia Suru, este unul dintre cele mai asteptate proiecte de pe agenda Centenarului Marii Uniri, fiind organizat de Teatrul Excelsior si Primaria Capitalei in Piata Constitutiei.Potrivit unui comunicat al Teatrului Excelsior, spectacolul face parte dintr-o productie-eveniment care isi propune sa readuca la viata satul medieval romanesc si obiceiurile sale specifice."Publicul de astazi va avea ocazia sa descopere cum se traia in tara noastra in secolul al XIV-lea, in vremea lui Vlaicu Voda (Vladislav I), domn al Tarii Romanesti intre 1364 si cca. 1377.Lumea satului medieval isi va deschide portile in plin centru al Capitalei, iar publicul este invitat sa ii descopere muzica, dansurile, savuroasele mancaruri si licori traditionale, precum si activitatile mestesugaresti stravechi - toate intr-o adevarata lectie de istorie interactiva. Aceasta calatorie senzoriala in timpuri indepartate va prefata spectacolul "Vlaicu Voda", care va incepe la ora 21,00", se arata in comunicatul citat.Satul medieval construit in marime naturala in Piata Constitutiei va evoca, in cele mai mici detalii, fascinanta lume de acum sase veacuri.Noua case, opt turnuri de aparare, patru ateliere de mestesugari, un han si o biserica (interpretare dupa Biserica San Nicoara, Curtea de Arges), sute de costume si masti populare, zeci de muzicieni (instrumentisti, cor si ansamblu arhaic), alaturi de sateni, strajeri, calareti, mestesugari (olari, pielari, sculptori in lemn si tesatoare) vor reconstitui, exact ca odinioara, atmosfera tipic medievala. Publicul de astazi va avea astfel sansa unica de a patrunde dincolo de povestea desprinsa din paginile istoriei si de a-i intelege sensurile profunde, precizeaza organizatorii.Intrarea publicului in satul medieval este libera, iar accesul la spectacolul "Vlaicu Voda" se va face pe baza de rezervare, pe site-ul www.bilet.ro