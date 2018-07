Restrictii de trafic, marti si miercuri, pe Transfagarasan

Ziare.

com

Astfel, marti circulatia va fi intrerupta pe sectorul kilometric 67-151, de la iesire din Cartisoara pana la barajul Vidraru, in intervalele orare 09:00 - 13:00 si 14:00 - 18:00.Miercuri nu se circula pe sectorul kilometric 116-151, de la iesirea din Cartisoara pana la Balea Lac, in intervalele orare 09:00 - 12:00 si 14:00 - 17:30, potrivit Centrului Info Trafic al Politiei Romane.Circulatia autovehiculelor va fi permisa pe sectoarele mentionate marti, in intervalul orar 13:00-14:00 si miercuri, in intervalul orar 12:00-14:00, sub supravegherea organizatorilor.