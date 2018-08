Restrictii de trafic pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti, toata luna august, pentru reparatii

Ziare.

com

Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca, in perioada 1-30 august, pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti se vor face lucrari de reparatii la carosabil, intre kilometrii 14 (centura Bucuresti) si 26 (Moara Vlasiei).Ca urmare, va fi restrictionata, alternativ, cate o banda a fiecarui sens de deplasare, mai intai pe sensul catre Ploiesti, ulterior pe cel catre Capitala.Politistii le recomanda soferilor sa circule cu foarte mare atentie in zona lucrarilor, sa respecte semnalizarile rutiere montate temporar si sa reduca viteza, avand in vedere si faptul ca in dreptul podului de la kilometrul 26 este limita de viteza la 60 de kilometri pe ora.