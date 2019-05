Restrictii de trafic, sambata, in Capitala: Ce strazi sa eviti

Ziare.

Potrivit Brigazii Rutiere, sambata, intre orele 10.00-23.00, se va desfasura evenimentul "Dinner in the sky", pe Bd. Magheru nr. 5-7, in parcarea adiacenta hotelului Lido.Ca urmare, inca din cursul noptii de vineri spre sambata, este restrictionat traficul pe Str. Benjamin Franklin, segmentul cuprins intre Str. Nicolae Golescu si Bd. Magheru.Tot sambata, intre orele 15.00-17.00, se va desfasura un eveniment sportiv, constand intr-un mars cu biciclete pe urmatorul traseu: Piata Constitutiei - Bd. Unirii - Piata Unirii zona fantani - Piata Alba Iulia (zona Bancii BCR ) punct final. Deplasarea participantilor se va face pe banda I de circulatie , cu respectarea normelor rutiere.Soferii sunt rugati sa reduca viteza, sa circule cu prudenta cand trec pe langa grupurile de biciclisti si sa respecte semnalele politistilor rutieri.De asemenea, si in acest week-end, intre orele 20.30-22.30, se va desfasura evenimentul cultural "Simfonia Apei" in Piata Unirii - Fantani Unirii.Astfel, este restrictionat traficul rutier pe Bd. Unirii, segmentul cuprins intre Bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani).Brigada Rutiera recomanda ca rute ocolitoare: Spl. Independentei - Piata Unirii - Bd. Corneliu Coposu ; Bd. Regina Maria - Piata Unirii - Spl. Unirii; Bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piata Universitatii.