Restrictii in trafic pentru desfasurarea unei competitii sportive in Capitala

Potrivit politistilor, duminica se desfasoara in Bucuresti competitia sportiva " Baneasa Forest Run ".In cadrul competitiei, intre orele 09.00 - 10.30 are loc adunarea participantilor pe portiunea cuprinsa intre Academia de Politie si Aleea Padina, intre orele 10.30 - 15.30 are loc alergarea pe aleile din Padurea Baneasa, iar intre orele 15.30 - 16,00 va avea loc festivitatea de premiere.Pentru buna desfasurare a evenimentului, intre orele 07.00 - 16.00, se va restrictiona traficul rutier pe tronsonul de drum cuprins intre Aleea Privighetorilor si Aleea Padina.Brigada Rutiera le solicita soferilor sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate; sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate; sa respecte semnalele si recomandarile politistilor rutieri care se afla in punctele de deviere si sa foloseasca autovehiculele personale cat mai putin pentru a evita blocajele de trafic si sa opteze pentru mijloacele de transport in comun.