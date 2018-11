Restrictii in trafic, sambata, in Bucuresti, pentru repetitiile pentru parada de 1 decembrie: Ce zone sa ocolesti

Ziare.

Potrivit Brigazii Rutiere, pentru pregatirea paradei militare, traficul este restrictionat, sambata, pe mai multe artere ale Capitalei.Astfel, intre orele 04.00 si 16.00, va fi inchisa circulatia pe axul central si banda I pe Soseaua Kiseleff, intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf si benzile I si II pe Soseaua Bucuresti-Ploiesti, sensul de mers Piata Presei Libere catre Fantana Miorita, precum si pe benzile III si IV pe Soseaua Bucuresti-Ploiesti, sensul de mers Fantana Miorita catre Piata Presei Libere. De asemenea, va fi restrictionat traficul rutier si in Pasajul Presei Libere, pe sensul de deplasare dinspre Piata Presei Libere catre Arcul de Triumf, traficul rutier fiind dirijat prin breteaua care accede in Piata Montreal.Intre orele 07.00 si 16:00, va fi inchisa total circulatia (gradual, in functie de momentul sosirii tehnicii militare pentru parada) pe Soseaua Kiseleff intre Piata Presei Libere si intrarea in Piata Victoriei, pana la semaforul care face legatura cu Bulevardul Aviatorilor si Strada Paris, pe strazile adiacente, precum si pe Strada Al. Constantinescu, intre Bulevardul Marasti si Arcul de Triumf, Bulevardul Maresal Averescu intre Bulevardul Marasti si Arcul de Triumf, Bulevardul Constantin Prezan intre Piata Arcul de Triumf si Piata Charles de Gaulle, Strada Primo Nebiolo, Strada Arh. Ion Mincu, Strada Docentilor si pe Strada Barbu Delavrancea. De asemenea, traficul rutier va fi restrictionat temporar si pe Bulevardul Poligrafiei, Bulevardul Marasti si Strada Clucerului, pe durata deplasarii tehnicii si personalului.Totodata, intre orele 07.00 si 16.00, se va restrictiona pe banda I de pe Bulevardul Ion Mihalache, tronsonul cuprins intre Bulevardul Nicolae Titulescu si intersectia cu Strada Turda.Aceste restrictii vor fi impuse si in 1 decembrie, pentru desfasurarea paradei propriu-zise.Rutele ocolitoare recomandate sunt Soseaua Bucuresti-Ploiesti - Piata Presei Libere - Piata Montreal - Bulevardul Marasti - Strada Alexandru Constantinescu - Piata Domenii - Bulevardul Ion Mihalache; Soseaua Bucuresti-Ploiesti - Piata Presei Libere - Piata Montreal - Bulevardul Marasti - Bulevardul Maresal Averescu - Strada Turda - Podul Grant; Piata Victoriei - Bulevardul Aviatorilor - Bulevardul Nicolae Caramfil - Bulevardul Aerogarii - DN 1; Soseaua Stefan cel Mare - Strada Barbu Vacarescu - Bulevardul Aerogarii - DN 1.Brigada Rutiera le solicita soferilor sa evite deplasarea in zona de desfasurare a evenimentului, sa circule cu maxima atentie, sa foloseasca rutele ocolitoare, sa nu parcheze autovehiculele in apropierea zonelor restrictionate pentru circulatie si sa opteze, in perioada mentionata, pentru transportul public de suprafata sau metrou De asemenea, ei trebuie sa respecte semnalelor agentilor de politie rutiera aflati in trafic pentru devierea acestuia.Reamintim ca o noua serie de restrictii de trafic vor intra in vigoare, sambata noapte, si vor tine pana duminica seara . Motivul? Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului.