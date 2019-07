Se lucreaza si pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. Sunt restrictii de trafic pana la 1 august

Ziare.

com

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul de mers catre Bucuresti, in zona localitatii Cascioarele, judetul Giurgiu, sunt impuse restrictii de trafic pe prima banda si pe cea de urgenta, pentru executarea unor lucrari la podul peste raul Arges.Politistii anunta ca traficul pe banda a doua a autostrazii a fost reluat, dupa ce in aceasta zona lucrarile au fost finalizate.Astfel, potrivit Infotrafic, pe sensul de mers Pitesti-Bucuresti se circula doar pe banda a doua, cu restrictie de viteza de 80 km/h, iar lucrarile se estimeaza ca vor fi terminate in 1 august."Avand in vedere ca de obicei valorile de trafic sunt ridicate in aceasta zona ca urmare a lucrarilor efectuate, recomandam conducatorilor auto sa pastreze distanta de siguranta dintre autovehicule, sa semnalizeze din timp schimbarea benzii de rulare si sa adopte o atitudine preventiva la volan, pentru a nu fi implicati in producerea de accidente rutiere ", mai spun reprezentantii Centrului Infotrafic.Amintim ca in aceasta vara au fost incepute santiere pe toate drumurile principale ale Romaniei, de la autostrada catre mare, la DN1.